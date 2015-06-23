Внутренние переселенцы возвращаются в родные города, оккупированные боевиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии Дарья Пирогова в ходе презентации "Исследование потребностей гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей", которое проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, исследование показало, что внутренние переселенцы, которые уехали из оккупированных территорий, начинают возвращаться в родные города.

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«Причины возвращения - прекращение военных действий, нехватка финансовых средств, боязнь за оставленное имущество, невозможность найти работу, и в то же время предложения вернуться на прежнее или новое место работы в городе проживания, перспектива усиления пропускного режима между Украиной и оккупированными территориями», - сказала Пирогова.

В то же время, подчеркнула эксперт, данные исследования свидетельствуют, что в Луганской области возвратившиеся граждане получают заработные платы выше, чем до выезда.

«В Донецкой области ситуация хуже – вакансии отсутствуют, высокая конкуренция, зарплаты либо не выплачивают, либо существуют задержки на работающих предприятий», - сказала Пирогова.

Также эксперт отметила, что основными причинами переезда из родного города для переселенцев были интенсивные военные действия, отсутствие работы и стабильное ухудшение финансового положения, а основными направлениями - переезд внутри области, чуть менее популярно – города Украины и России.

«Исследование показало, что люди старшего возраста планировали выехать ненадолго, чтобы переждать активные военные действия и вернуться домой, а молодежь чаще рассматривала возможности обосноваться на новом месте надолго», - сказала Пирогова.

«Исследование потребностей Донецкой и Луганской областей» проводилось с 2 по 14 июня 2015 года. В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались лица в возрасте старше 18 лет из 27 наиболее нуждающихся городах востока Украины.