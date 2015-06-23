Более 60% жителей оккупированных территорий считают, что "жить трудно, но можно терпеть" - исследование

62% жителей оккупированных территорий считают, что "жить трудно, но можно терпеть".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии Дарья Пирогова в ходе презентации обновленной карты потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой и Луганской областей, что проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, в июне оценка респондентами ситуации остается на уровне марта. "Большинство считает, что жить трудно, но можно терпеть. По сравнению с сентябрем-декабрем 2014, в 2015 году оценка жизненной ситуации улучшилась. Лишь 32% респондентов отмечают, что в их населенном пункте ситуация за последнюю неделю ухудшилась, что связано с активизацией боевых действий: в марте 10% ответили, что в их городе ведутся боевые действия, в июне – 36%»", - сказала эксперт.

«Исследование потребностей Донецкой и Луганской областей» проводилось с 2 по 14 июня 2015 года. В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались лица в возрасте старше 18 лет из 27 городов.