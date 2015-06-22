В Киеве презентуют Гуманитарную карту потребностей жителей Донбасса

Во вторник, 23 июня 2015 года, 10:30-12:00, в отеле «Опера» Гуманитарный штаб Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» представят обновление Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей.

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В основе карты – данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне 2015 года. Ключевой аспект нового исследования — оценка потребностей жителей Донбасса в динамике (предыдущие исследования проводились в сентябре – октябре, ноябре, декабре 2014 г. и марте 2015 года), а также причины возвращения и потребности людей, которые вернулись проживать на территорию Донецкой и Луганской областей.

В круглом столе по обсуждению обновленных данных примут участие Владимир Паниотто – генеральный директор Киевского международного института социологии, Римма Филь – координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Марина Миргородская – директор «Допоможемо ТВ», Эдуад Багиров – правозащитник, Максим Доценко – начальник отдела гуманитарной помощи Министерства социальной политики, Николя Флери - заместитель главы делегации Международного Красного Креста в Украине, Герд Бута и Дебора Нгуен – представители Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций.

К участию приглашены также представители других общественных и международных организаций, государственных структур.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Дата, время: 23 июня 2015 года, 10:30-12:30

10:30-11:00 – регистрация

11:00-12:00 – презентация обновленной Гуманитарной карты, выступление участников

12:00-12:30 – общение представителей СМИ с участниками, кофе

Место: отель «Опера», ул. Богдана Хмельницкого, 53

Просим получить аккредитацию по тел. +38 (050) 347-06-48 или по эл. почте ttregobchuk@fdu.org.ua