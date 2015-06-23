Более 90% жителей оккупированных территорий не хотят уезжать – исследование

Более 90% граждан, проживающих на оккупированных территориях востока Украины, не хотят уезжать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии Дарья Пирогова в ходе презентации обновленной карты потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

«Все меньше людей хотели бы уехать из городов, не подконтрольных Украине. 93% не собираются уезжать, 4% хотели бы, но не имеют возможности. 12% опрошенных однажды пытались переехать, но отъезд был преимущественно краткосрочным и заканчивался из-за прекращения боевых действий (31%), отсутствия денег на съем жилья (27%) или опасений за оставленное имущество (24%)», - сказала Пирогова.

По словам эксперта, из 2,9 млн жителей 27 городов Донбасса уехали примерно 850 тыс. (29%).

*** Исследование потребностей Донецкой и Луганской областей проводилось 2-14 июня. Оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы проводил Киевский международный институт социологии методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались люди старше 18 лет из 27 наиболее нуждающихся городов. Опрос в Счастье, Станице Луганской и Краснодоне провести фактически не удалось из-за крайне низкой доступности населения по телефону.