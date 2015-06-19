За минувшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, только 1 воин был ранен в районе Авдеевки.