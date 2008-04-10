Украинцев обманывают, обещая быстрое внедрение страховой медицины

Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Яковенко встретился с представителями средств массовой информации. Встреча была предопределена особым вниманием общества к вопросу внедрения обязательного медицинского страхования и недостаточным информированием граждан по этой проблематике.

Игорь Яковенко сообщил, что сегодня идет работа над принятием Концепции медицинского страхования, на которой будет базироваться все "страховое" законодательство.

В целом же идея внедрения медицинского страхования не нова, и работа над ней длится еще с начала 90-х. За все время было разработано 11 законопроектов, которые прошли разные стадии подготовки. Вместе с тем, до сих пор проблема остается нерешенной и ни один законопроект не нашел широкой поддержки в обществе. По мнению заместителя министра, это связано в первую очередь с недостаточным концептуальным видением как общественностью, так и органами власти, какой же должна быть модель страховой медицины.

Внедрение медицинского страхования по своему значению можно сравнить разве что с пенсионной реформой, считает Игорь Яковенко. "По моему убеждению, степень сложности и важности этого процесса значительно больше, ведь в отличие от пенсионной реформы, к которой приобщена лишь половина украинцев, страховая медицина коснется всех граждан нашего государства без исключения", - отметил заместитель министра.

Поскольку цена вопроса слишком велика, Правительство призвало к обсуждению широкий круг политиков и специалистов разных отраслей. На сегодня идут дискуссии - кто же должен стать посредником между пациентом и врачом. Мировой опыт в этом вопросе основывается на работе фондов страховщиков, больничных касс, которые аккумулируют деньги и при необходимости пациента перечисляют их к врачу.

По словам Игоря Яковенко, этот опыт нельзя наспех скопировать для Украины. "Никакая система, которая работает во многих странах мира, не может автоматически сработать у нас. Почему? Это связано с тем, что Украина до сих пор не реформировала медицинскую отрасль. Мы не имеем института "семейного врача", который во всем мире является базисом предоставления медицинской помощи. А это совсем другое качество первичного звена. Нужно осознать, что изменение вывески "участковый терапевт" на "семейный врач" ничего не поменяет в качестве обслуживания больных", - отмечает Яковенко. Также необходимо разработать новые стандарты медицинской помощи и создать условия для отечественного врача, чтобы он должен был возможность повысить квалификацию. Есть и другие проблемы, которые возможно решить лишь при условии реформирования медицинской отрасли.

Остается проблемой проверка качества предоставленных медицинских услуг.

Другим возможным посредником между пациентом и медицинскими учреждениями могут выступать страховые компании. По мнению специалистов Министерства здравоохранения, такая версия имеет и свои плюсы, и минусы. Во-первых, страховой рынок в Украине проходит этапы становления, и доверие к страховым компаниям пока еще не достаточно высокая. Беспокоит специалистов и пересечений возможных рисков разных страховых программ, что может стать непосильным грузом для страховых компаний. Другое дело, так называемые "лайфовые" компании, которые специализируются на страховании жизни, где происходит накопление резервов.

В некоторых областях Украины существует опыт функционирования "больничных касс" - обществ взаимного страхования. Вместо этого, по мнению Яковенко, в контексте поиска посредника между пациентом и врачом чрезвычайно привлекательно выглядит система Пенсионного фонда. Структура, которая функционировала бы в системе и под надзором Министерства здравоохранения, имела бы несколько преимуществ. Это и контроль со стороны государства по качеству медицинских услуг, и гарантии стабильности финансирования. Структура (предыдущее название - Агентство медицинского страхования) будет аккумулировать как средства государственные, что будут идти на финансирование, например, коммунальных услуг больниц, так и средства граждан, которые будут платить за медицинские услуги.

Подытоживая результаты встречи, господин Яковенко отметил, что граждан Украине вводят в заблуждение, обещая одномоментное внедрение страховой медицины. Ведь процесс этот чрезвычайно сложен и длителен. По прогнозам заместителя министра, до конца 2008 года необходимо утвердить Концепцию страховой медицины и на ее основе принять соответствующий закон. Лишь после этого государство сможет начать внедрение страховой медицины.