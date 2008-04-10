Грузы, ввозимые в Украину для борьбы с ВИЧ/СПИД, следует освободить от налогов

Глобальный фонд для противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии просит предоставить статус гуманитарной помощи (освободить от налогообложения) товарам, которые поступают в Украину за средства Фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими социально опасными заболеваниями.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор департамента по вопросам лечения и закупок Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД» Андрей КУРПИТА, если сегодня не решить вопрос с налогообложением этой группы товаров, то люди, инфицированные ВИЧ/СПИДом, не смогут получать необходимую медицинскую помощь.

«С учетом того, что государство не выделяет достаточно средств на борьбу с ВИЧ/СПИДом, мы окажемся в ситуации, когда не сможем полностью использовать средства, которые на сегодня имеются, и каждый четвертый из нас не будет пользоваться этой помощью», - сказал А.КУРПИТА.

По его информации, общий объем средств Глобального фонда для противодействия ВИЧ/СПИДу, предусмотренный для борьбы с эпидемией в Украине на ближайшие 5 лет, составляет 37,9 млн. долл., при этом сумма налогов, которые должны быть уплачены, - 9,48 млн. долл.

«Глобальный фонд настоятельно рекомендует всем странам, не только Украине, освобождать любые услуги, любые товары, предназначенные для оказания медицинской помощи, социальной помощи людям, страдающим этими заболеваниями, от налогообложения, - отметил представитель Глобального фонда для противодействия ВИЧ/СПИД Андреас ТАМБЕРГ. – Как мы уже слышали, в украинском случае сумма налогов составит около 10 млн. долл. Представьте, сколько помощи, сколько лекарств можно было бы закупить, и можно будет закупить за такие деньги».

Он также высказал пожелание Глобального фонда, чтобы все те средства, которые могут быть предложены для профилактики и лечения людей, затронутых ВИЧ/СПИДом или туберкулезом, были потрачены целенаправленно. «И мы надеемся, что этот вопрос быстро решится», - сказал он.

Что касается конкретного перечня лекарств, которые ввозятся в Украину для борьбы с ВИЧ за средства Глобального фонда, то А.КУРПИТА сообщил, что такой перечень указывается в заявке, которую Украина подает в Глобальный фонд и которая утверждается Национальным координационным советом, возглавляемым вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам. В такой перечень входят антиретровирусные препараты, то есть препараты для лечения ВИЧ/СПИДа, препараты для лечения сопутствующих заболеваний, тест системы для диагностики ВИЧ/СПИДа и другие товары медицинского назначения, такие как презервативы и шприцы.

Исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей КЛЕПИКОВ отметил, что на сегодняшний день государство не способно самостоятельно бороться с ВИЧ, и таким образом помощь международных организаций является чрезвычайно важной в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

Он также сообщил, что вчера прошла встреча с вице-премьер-министром Украины Иваном ВАСЮНИКОМ, на которой вице-премьер дал поручение создать рабочую группу по решению этого вопроса. Конкретное решение планируется принять до 15 апреля.