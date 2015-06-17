Государственные больницы в Украине приватизироваться не будут - Квиташвили

Государственные больницы в Украине приватизироваться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили в ходе открытия Украинского центра томотерапии в Кировограде.

«Никто не заинтересован покупать то, что осталось от советской системы. Украинские больницы построены так, что в них нельзя внедрять современные медицинские технологии. На медицинском рынке невозможно заработать лечением человека от гипертонии в течении 25 дней», - сказал Квиташвили.

Он подчеркнул, что в украинской медицине необходимо внедрять новые технологии, чтобы качество жизни после лечения было высоким.

«Это будет, как только государство уберет свои барьеры и стопроцентную монополию над системой. Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в систему Семашко», - сказал министр.

Квиташвили также отметил, что изменения в законах и реформы в системе здравоохранения дадут возможность донорам, инвесторам и фондам открыто заходить в Украину, а у украинцев появится возможность получать качественное лечение.