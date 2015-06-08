Украина не будет закупать вакцины российского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Российские вакцины заходить в Украину не будут. Мы максимально этого не допустим. За последние три года страна закупала российские вакцины БЦЖ, при этом сомнительного качества», - сказал министр.

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Он подчеркнул, что на следующей неделе в регионы Украины начнут завозить польскую вакцину БЦЖ.

Квиташвили отметил, что в Украине была проблема с вакцинацией против полиомиелита.

«Благодаря гуманитарной помощи Канады потребность в вакцине против полиомиелита закрыта полностью. На этот год и следующий. Вскоре мы начнем большую вакцинальную кампанию», - отметил Квиташвили.

По словам министра, в этом году через международные организации запланирована лимитированная закупка препаратов для ВИЧ-инфицированных людей и больных туберкулезом.

«Со следующего года процесс закупки препаратов будет планомерным», - сказал Квиташвили.

По словам министра, в Минздраве изменили подход к определению необходимого количества препаратов, которые закупаются в рамках государственных программ.

«Мы отменили 19 номенклатурных групп, которые занимались вопросом закупок. Вместо них сейчас работает одна техническая группа, которая заседает каждый день. Это открытый процесс. На сайте Минздрава опубликован ход заседаний. Торги также будут максимально открытыми. От графика закупок мы не отходим. Уверен, что все будет нормально. Мы общаемся с производителями, просим, чтобы они участвовали в торгах», - сказал Квиташвили.