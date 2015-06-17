Напитки для здоровья и молодости кожи

Летом особенно важно соблюдать питьевой режим и пить правильные и полезные для красоты и здоровья напитки. Давай разбираться, что же стоит пить летом, чтобы кожа была красивой, упругой и нежной, пишет edinstvennaya.ua.

Напитки для красоты и увлажнения кожи

Летом пей больше соков. Самый лучший напиток для красивой и здоровой кожи – это фреш с мякотью, содержащей большое количество клетчатки. Наиболее полезные соки для кожи – смешанные. Например, это может быть морковно-яблочный или свекольно-огуречный фреш.

Напиток для здорового цвета кожи

Чтобы восстановить микроциркуляцию крови в тканях эпидермиса, пей каждый день на ночь стакан теплого молока с куркумой. Можно также добавить в напиток ложечку меду и щепотку корицы.

Для нежной сияющей кожи

Чтобы кожа оставалась сияющей, ежедневно в течение недели выпивай стакан энергетического коктейля из теплой воды, сока половины лимона, нескольких капель сока имбиря и половины чайной ложки меда. Этот коктейль, содержащий много витамина С, обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами.