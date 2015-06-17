В Украину из Польши и Германии прибыло более 360 тонн гуманитарной помощи для переселенцев

В Украину из Польши и Германии прибыло более 360 тонн гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, в Киеве состоялась торжественная церемония передачи польско-германской гуманитарной помощи. Гуманитарную помощь Украине передали заместитель министра иностранных дел Республики Польша Конрад Павлик, который, среди прочего, отвечает за вопросы восточной политики Польши, Уполномоченный представитель Федерального правительства Германии по вопросам прав человека и гуманитарной помощи Кристоф Штрессер и посол Германии в Украине Кристоф Вайль. Украинскую сторону представляли вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, президент Международного благотворительного фонда “Каритас Украины” - заместитель Международного благотворительного фонда “Каритас Европа” Андрей Васькович.

“Мы благодарны нашим польским и немецким коллегам за ту поддержку и помощь, которую они постоянно оказывают украинцам. Мы чувствуем ваше стремление помочь нам как можно скорее стабилизировать ситуацию в стране. Гуманитарная помощь является чрезвычайно важной и необходимой для наших соотечественников. Тем самым они чувствуют, что не только правительство Украины заботится о них, но и все мировое сообщество готово им помогать. Я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество, ведь убежден, что только совместными усилиями мы сможем стабилизировать ситуацию в Украине и помочь жителям востока вернуться к нормальной привычной жизни”, - сказал глава ГСЧС.