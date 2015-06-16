Люди не обращались к врачам с жалобами на ухудшение состояния здоровья из-за пожара под Киевом - СЭС

Люди не обращались к врачам с жалобами на ухудшение состояния здоровья из-за пожара на нефтебазе в Васильковском райне Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

«Никто не обратился на сегодняшний день в больницы в связи с ухудшением здоровья из-за токсичных отравлений в связи с пожаром под Васильковом или с жалобами либо симптомами такого отравления. Не были зафиксированы такие обращения, не были выявлены такие люди», - сказал он.

По словам Протаса, это не удивительно, потому что острые отравления возникают, когда концентрация вредных веществ в десятки и сотни раз превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). Хронические же болезни, сказал он, проявляются при незначительных перевишениях ПДК, но при длительном воздействии вредного вещества.