Завтра в Украине ожидаются ливни, град и шквалы
15:51, 16 июня 2015Страна
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По прогнозам синоптиков, в западных областях возможны грозы. При этом в южных и центральных областях, в отдельных районах - сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/сек
REUTERS
Завтра, 17 июня, в южных и центральных областях Украины ожидаются ливни, град и шквалы.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в западных областях возможны грозы. При этом в южных и центральных областях, в отдельных районах - сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/сек.
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