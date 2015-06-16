Завтра в Украине ожидаются ливни, град и шквалы

Завтра, 17 июня, в южных и центральных областях Украины ожидаются ливни, град и шквалы.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в западных областях возможны грозы. При этом в южных и центральных областях, в отдельных районах - сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/сек.