В Украине объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 15 июня в западной части, 16 июня в стране, кроме восточной части, ночью и Приазовья, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, 15 июня в западной части местами 24 м/сек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения - не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, отказаться от рискованных маневрирований.