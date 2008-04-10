76 учеников заболели ветряной оспой в Ивано-Франковской области

В с. Подпечары Тисменицкого района Ивано-Франковской области в школе временно прекращен учебный процесс учеников 1-6 классов вследствие заболевания 76 детей ветряной оспой в период с 6 по 9 апреля.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, ученики находятся на амбулаторном лечении. Всего в школе учится 250 детей.