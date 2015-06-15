За сутки на Донбассе 20 украинских военных получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погибли двое украинских военных и 20 были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, за прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военных и 20 получили ранения.