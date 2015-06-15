За сутки на Донбассе 20 украинских военных получили ранения

14:53, 15 июня 2015
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Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко

За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, 20 получили ранения / Фото: УНИАН

За прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погибли двое украинских военных и 20 были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, за прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военных и 20 получили ранения.

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