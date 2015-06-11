За минувшие сутки в боевых действиях на Донбассе ранены 13 военнослужащих
13:26, 11 июня 2015Страна
85
Об этом сообщил на брифинге представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко
За минувшие сутки в боевых действиях на Донбассе погибли двое военнослужащих, 13 ранены / facebook.com/yashka.tsygankov
За минувшие сутки в боевых действиях на Донбассе погибли двое военнослужащих, 13 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.
"Учитывая активизацию боевых действий, многочисленные провокации и применение тяжелого вооружения со стороны противника силы АТО понесли потери практически по всей линии соприкосновения", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter