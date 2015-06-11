За минувшие сутки в боевых действиях на Донбассе ранены 13 военнослужащих

За минувшие сутки в боевых действиях на Донбассе погибли двое военнослужащих, 13 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.

"Учитывая активизацию боевых действий, многочисленные провокации и применение тяжелого вооружения со стороны противника силы АТО понесли потери практически по всей линии соприкосновения", - сказал он.