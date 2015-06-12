Гель-лак: опасности модного маникюра

Гель-лак, он же шеллак, сейчас невероятно популярен. А почему бы и нет? Маникюр остается идеальным в течение двух-трех недель – разве обычному лаку такое под силу? Однако есть в модном увлечении скрытая опасность. О ней предупреждают врачи, пишет tvoymalysh.com.ua.

Само покрытие у специалистов не вызывает опасения. Даже наоборот: гель-лак укрепляет ногти, защищает ногтевые пластины от различных повреждений. Наносится и снимается легко, аллергию не вызывает.

В чем же тогда опасность? В сушке! При которой накрашенные ногти обязательно подвергаются воздействию ультрафиолета – для этого используют специальные УФ-лампы.

По мнению экспертов из Медицинской школы Нью-йоркского университета и Американского фонда рака кожи, частое облучение ультрафиолетом (посредством УФ-ламп) может спровоцировать развитие кожной онкологии. Правда, риск не слишком высок, но он все-таки есть.

А это значит, что увлекаться гель-лаком не стоит. Ведь лето – такая пора, когда нам и так хватает солнечных лучей. Не исключено, что постоянные маникюры-педикюры станут последней каплей для организма.

Чтобы свести риск облучения к минимуму, врачи советуют перед сушкой ногтей в УФ-лампе нанести на руки или ноги солнцезащитный крем с SPF-фильтром не ниже 15.