Укрепление ногтей народными средствами. Рецепты

Какие бы причины не приводили к ломкости ногтей, не нужно забывать, что есть множество веществ, при помощи которых в домашних условиях можно заняться лечением. Эти секреты известны еще нашим бабушкам. Им приходилось стирать руками, и чистить кастрюли, после чего приводить ногти и кожу рук в порядок.

Укрепление ногтей народными средствами поможет сделать ногти красивыми, прочными и здоровыми. Известно множество домашних рецептов: масок, кремов и других косметических средств. Всем известно, что лимонный сок помогает избежать заусениц, красный перец стимулирует рост ногтей, масла смягчают кутикулу, а йод уплотняет ногтевую пластину.

Самый простой и эффективный способ укрепить ногти – ванночка из яблочного уксусаи растительного масла. Смешать в соотношении 1:1. Поместить пальцы рук в раствор на 10 минут. Делать ежедневно 2-3 недели.

Ванночки из растительного масла с добавлением 10 капель лимонного сока, 3 капель йода, 5 капель масляного раствора витамина А также очень эффективны. Опустите руки в ванночку на 10 минут. Смесь не смывать с рук некоторое время.

Одним из популярных народных средств для укрепления ногтей и размягчения кожи рук есть отвар от картофеля. Кисти рук в нем нужно держать 10-15 минут.

Так же полезно укреплять ногти отваром трав, это может быть ромашка, календула, зверобой, васильки, лимонник и другие. Особенно полезны такие ванночки при раздражении кожи, воспалениях ногтей. В них кисти помещают на 10-15 минут каждый день.

Пищевой желатин тоже поможет укрепить ногти. В стакане горячей воды растворить 1 столовую ложку желатина, дать остыть. Опустить пальцы в ванночку на 10-15 минут.

Для ускорения роста ногтей применяют перцовую маску. Для этого требуется смешать 10 капель воды с половиной чайной ложки молотого красного перца, и добавить питательный крем для ногтей. Смесь подогревают, затем охлаждают. Наносят на 15-20 минут на ногти ровным слоем. Затем смывают теплой водой.

Очень простой способ: для укрепления ногтей на них кисточкой наносят йод и дают высохнуть. Сначала эту процедуру повторяют раз в 3-4 дня. После 3-4 процедур, йода наносят раз в неделю.

Восковая маска тоже очень полезна для ногтей. На водяной бане растопить воск, окунуть в него кончики пальцев. Затем быстро достать их из воска и окунуть в прохладную воду, чтобы воск застыл. Оставить его на ногтях на ночь или на 2 часа.

Масляная маска для ногтей: смешайте по 1 ч.л. миндального и оливкового масла с мякотью одного помидора, добавьте 4 капли эфирного масла розмарина. Обильно смажьте этой смесью ногти и кончики пальцев, через 5-7 минут смойте. Нанесите питательный крем.

Укрепляющая маска из оливкового масла и лимонного сока делается перед сном. Одну столовую ложку оливкового масла немного подогреть чтобы оно стало теплым, смешать его с несколькими каплями лимонного сока. Полученную смесь массирующими движениями нанести на ногтевые пластины, надеть хлопчатобумажные перчатки и оставить маску на ночь.