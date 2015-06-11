Необходимо больше внимания государства к детям войны - Уполномоченный по правам ребенка

В «Украинском кризисном медиа-центре» были представлены результаты исследования проблем детства в Украине в условиях военной агрессии "Дети войны", которые проводились Украинским институтом исследований экстремизма. Участие в брифинге принял Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Как отмечается в сообщении, Уполномоченный обратил внимание на такую проблему, из-за которой страдают «дети войны» - переселенцы с оккупированных территорий, как ограниченный доступ к надлежащей социальной поддержке. "Нужно срочно решить вопрос функционирования социальных работников. Они перезагружены работой с переселенцами. Их не хватает. А в некоторых населенных пунктах их вообще нет. Мы благодарим волонтеров за поддержку, но все же государство должно выполнять свою функцию", - отметил он.

Кроме этого, Уполномоченный по правам ребенка обратил внимание на вопросы неконтролируемого вывоза детей в РФ и судьбу тех детей-сирот, которых не удалось вовремя эвакуировать из зоны боевых действий.

Директор УИДЕ Олег Зарубинский во время представления результатов исследования отметил, что от конфликта на Донбассе, по данным УГКП ООН, пострадали 5 млн. украинских граждан. По подсчетам ЮНИСЕФ 1,7 млн пострадавших (или 34% от всего количества) - это дети.

По информации ВОЗ, по состоянию на 1 мая 2015года во время войны на Донбассе погибли 68 детей. Из них, по крайней мере, четверо - за время действия последнего перемирия. 176 детей получили ранения.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 3 июня 2015 года переселено 873 тыс. 816 человек, в том числе - 150 тыс. 481 ребенок (17,2%). То есть, с 20 февраля 2014 года в среднем 330 детей ежедневно оставляли свое жилье.

Участники брифинга также отметили, что за 15 месяцев, прошедших с начала аннексии Крыма, резко изменился в Украине статус «ребенок войны».

По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 31 марта текущего года 1086 детей потеряли родителей вследствие их гибели как участников АТО или в результате ранения, полученного в зоне АТО.

Еще одна категория детей, страдающих из-за военной агрессии, - это дети внутренне перемещенных лиц. Из их числа (по состоянию на 18 мая 2015 года) 17,2% или 148 тыс. 369 - дети. Почти 4 тыс. детей за это время (март 2014 - май 2015) родились у матерей-беженцев на территории, подконтрольной Украины, подчеркивается в сообщении.