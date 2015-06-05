Украинским детям-сиротам в Крыму принудительно присваивают российское гражданство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам начальник Управления по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Аксана Филипишина.

Из более 4 тысяч детей-сирот, которые находились в семейных формах воспитания, то есть под опекой или в приемных семьях, отметила она, лишь единицы уехали из Крыма.

Филипишина подчеркнула, что с мая прошлого года представительный орган Омбудсмена в Крыму не действует, в связи с чем очень трудно отслеживать ситуацию с соблюдением прав детей на полуострове. Однако, по ее словам, из разных источников все же поступает информация, которая фиксируется соответствующими украинскими органами.

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Нарушение права ребенка на гражданство она выделила среди других, которые подтверждены и имели место.

«Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, – отдельная категория, которая находится под юрисдикцией государства. По сути, наши дети, которые находились в интернатных учреждениях, дети-сироты лишены вообще (права) выражать свое мнение и автоматически, по нашей информации, им выданы новые свидетельства о рождении – свидетельства Российской Федерации, на основании которых они автоматически будут получать паспорта граждан России», - сказала Филипишина.

По ее словам, согласно законодательству РФ, которое применяется сегодня к гражданам Украины в Крыму, дети получают паспорт в 14 лет, тогда как по законодательству Украины это происходит в 16 лет.

Представитель Омбудсмена добавила, что трое детей в возрасте 15-16 лет, которые в мае прошлого года отказались от российского гражданства и открыто заявили об этом, в итоге «без сопровождения, без предупреждения просто были посажены в поезд «Симферополь – Киев» и отправлены в никуда в Киев представителями оккупированной власти».

Филипишина заявила, что дети, которые принудительно получили гражданство РФ, могут пересекать границу между РФ и Украиной после достижения возраста, когда они могут путешествовать без сопровождения взрослых, но есть проблема - на уровне украинского законодательства не принято решение о признании документов, выданных органами оккупантов. «Этот вопрос надо решать и принимать решение. Об этом указано и в докладе Уполномоченного за прошлый год относительно того, что сведения, содержащиеся в документах, изданных оккупантами, должны приниматься в расчет, и на основании этих сведений должны выдаваться украинские документы, и людям должно возвращаться документально то гражданство, которого они были насильно лишены», - подчеркнула она.

По словам Филипишиной, есть судебная процедура возврата украинского гражданства, но этот путь необходимо упростить, а сделать это можно, в частности, отдельным правительственным решением.

Также представитель Омбудсмена сообщила о нарушении прав украинских детей в Крыму на образование, на изучение родного языка. По ее словам, в настоящее время в Крыму осталось лишь две школы с украинским языком обучения – в Бахчисарае и в Симферополе, тогда как в 2013-2014 учебном году на территории АРК действовали (в том числе в Севастополе) семь школ.

«Вообще произошло значительное сокращение детей, которые изучают украинский язык как предмет. Их количество уменьшилось в 6 раз. Сегодня это менее 40 тыс. детей, а было 216 тыс. детей», - сообщила Филипишина.

«Оккупанты выдают в качестве причины уменьшения количества этих детей нежелание родителей изучать украинский язык. Но очень мало в это верится, потому что информация о давлении на граждан Украины по поводу принятия тех или иных решений все же попадает и в поле зрения властей, и в поле зрения СМИ», - подчеркнула она.