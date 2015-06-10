СБУ пресекла деятельность двух групп по контрабанде психотропных веществ

Служба безопасности Украины пресекла деятельность двух преступных групп по контрабанде психотропных веществ, которые реализовывали наркотики в Харьковской, Киевской, Одесской и Львовской областях, задержаны шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, партии с психотропными веществами (от 500 граммов и больше) злоумышленники заказывали в Китае и контрабандным путем доставляли через международную почтовую службу на адреса украинских курьеров. В посылках контрабандисты тщательно маскировали психотропы, скрывая их в середине бытовых и электронных приборов (корпуса фильтров для воды, акустические колонки, детские игрушки и прочее). Администраторы получали через Интернет заказ и организовывали сбыт психотропа в розницу. Оплата происходила через интернет-кошелек.

Установлено, что деньги, которые поступали на счета интернет-кошельков, при помощи системы электронных платежей выводились на территорию России, где через банковские учреждения РФ переводились организаторами в наличные.

В рамках специальной операции, которая продолжалась в течение последних полутора месяцев, сотрудники СБУ ликвидировали два мощных канала контрабандной поставки в Украину психотропного вещества «PVP». Наркосеть была организована и координировалась с территории Российской Федерации.

Задержано 6 человек, из незаконного оборота изъято более двух килограммов концентрированного вещества и большое количество изготовленных смесей для курения.

Задержанным объявлено о подозрении за ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ) и ч. 3 ст. 307 (изготовление, хранение, пересылка и сбыт психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.