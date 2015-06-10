Минздрав саботирует передачу процесса закупок международным организациям

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей.

По его словам, в рамках 18 государственных программ по лечению тяжелых заболеваний до сих пор не начат процесс закупки лекарств.

«На сегодня цикл закупки не изменен. Участники – те же дистрибьюторы. Закупки не переданы в международные организации. Это бы спасло Украину от коррупционной системы, сэкономило бы 40% средств. Мы провели предварительный анализ, за сколько закупают международные организации препараты и за сколько закупает Украина. Международные – за 7 долларов упаковка, Украина умудрилась купить этот же препарат за 208 долларов в 2014 году. 201 доллар - разница закупки. И это каждая вторая позиция», - сообщил Шерембей.

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Он считает, что «Министерство здравоохранения Украины саботирует передачу процесса закупок медикаментов международным организациям, все время переписывая нормативные документы».

«Нужно было сделать три подзаконных акта, которые прописаны в самом законе, их не надо было выдумывать. Одна неделя работы. Но до сегодняшнего дня схема не согласована. Мы предполагаем, что международные организации скажут: вы нам не оставили времени для поставок медикаментов и мы не сможем вас обеспечить. Чего и ожидают коррупционеры Минздрава», - заявил Шерембей.

Также он сообщил, что Минздраву было поручено отменить 240-е постановление (УНИАН: постановление от 2 июля 2014 года о референтном ценообразовании на лечебные препараты и изделия медицинского назначения, закупаемые за средства государственного и местных бюджетов), чтобы разблокировать все местные торги по лекарственным препаратам.

«Первый замминистра Павленко поклялась, что в марте она все это исправит. Сейчас – июнь. 240-е постановление работает, и больницы в регионах ничего не покупают. Ничего. У них есть деньги полгода, но они не могут купить. В марте министр (Александр Квиташвили - УНИАН) дал обещание, что через 6 недель медикаменты по международным закупкам будут в Украине. Прошло 12 недель, и даже в июне они ничего не сделали. Я думаю, что Минздраву не нужно заниматься реформами, а просто выполнять свои обязанности. Если не могут выполнять свои обязанности, если вокруг виновата бюрократия, кто-то еще, то люди не могут занимать места, за которые они не отвечают», - сказал Шерембей.

Он прогнозирует, уже в этом году около 900 тыс. жителей Украины могут остаться без лечения.