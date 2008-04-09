Россия одобрила вакцину против рака, запрещенную в США

Экспериментальная американская вакцина против рака, не получившая «зеленый свет» в США, прошла регистрацию в России.

Минздрав России одобрил вакцинальный препарат против рака «Онкофаг», изготовленный американской компанией Antigenics Inc. Вакцина не прошла испытание в стране-производителе, однако, начнет продаваться в РФ уже во второй половине 2008 года.

«В ходе рассмотрения вопроса о государственной регистрации были получены необходимые положительные заключения экспертиз и специализированных экспертных комиссий, на основании чего 3 апреля 2008 года было выдано регистрационное свидетельство»,- говорится в пресс-релизе Росздравнадзора. Однако, в настоящее время препарат еще не прошел процедуру вывода в обращение, отмечает ведомство.

«Делать выводы об универсальности действия или широком использовании этого препарата в клинической практике на сегодняшний день преждевременно. «Онкофаг» имеет свой спектр показаний и противопоказаний, определяемых специалистами-онкологами», - говорится в сообщении.

По заявлению производителя, вакцина не является профилактической, она не дает иммунитет против рака, а лишь предотвращает рецидив заболевания. Незавершенное исследование показало, что у пациентов с раком почки, у которых вероятность рецидива была минимальна, «Онкофаг» удлинил период ремиссии на 45%, в среднем на 1,8 года по сравнению с контрольной группой.

Не получив разрешения в США, компания планирует подать документы на получение разрешения на использование вакцины еще в какой-либо стране мира, помимо России. В настоящее время изучается ее применение для лечения рака мозга.

По данным Российской академии медицинских наук, ежегодно из-за онкологических заболеваний в стране умирают около 300 тысяч человек. Всего в России около 2,5 миллиона онкобольных, ежегодно регистрируются примерно 450 тысяч новых случаев, 150 тысяч человек в год получают инвалидность по онкозаболеванию. Почти 60% выявленных больных живут менее пяти лет после постановки диагноза.

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