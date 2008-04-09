Снижение ”плохого” холестерина может подтолкнуть к болезни Паркинсона

Люди с низкими уровнями холестерина LDL рискуют развить болезнь Паркинсона, установили учёные Университета Вирджинии, Университета Северной Каролины и Университета Гавайев /США/ в сотрудничестве с японскими коллегами из Университета Шига. Для исследования медики измерили количество имеющего малую плотность липопротеина /или "плохого"/ холестерина у более 3 тысяч человек. В течение десяти лет анализировались эффекты холестерина на нервно-дегенеративные расстройства.

Врачи заключили, что низкие уровни холестерина LDL повышали сферу действия болезни Паркинсона - показатели ниже 85 миллиграммов на децилитр в два раза увеличивали вероятность наличия признаков хронических нарушений работы нервной системы, включая плохую координацию движений. Неврологи определили, что сниженные уровни LDL были ясно связаны с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем, но приводили к гибели клеток мозга и моторной дисфункции.

ami-tass.ru