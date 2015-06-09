Общественность обвиняет Минздрав в затягивании передачи закупок лекарств международным организациям

Представители общественности обвиняют Министерство здравоохранения в затягивании процесса передачи государственных закупок лекарств международным организациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил председатель Благотворительного фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей.

В частности, в ходе заседания председатель этого парламентского комитета, депутат от "Самопомочи" Егор Соболев напомнил, что парламент по инициативе общественных организаций принял закон, которым государственные закупки лекарств передаются международным организациям.

"Закупки лекарств много лет были самым страшным коррупционным местом в системе здравоохранения. Фактически, только несколько компаний продавали лекарства Украине напрямую, все остальное делалось и делается через посредников", - сказал он и добавил, что такая инициатива общественности должна стать очень важным антикоррупционным механизмом.

При этом Шерембей отметил, что применение механизма международных закупок исключает возможность закупки лекарств в разы дороже. "Когда закон был принят и, по сути, уже развязались руки, осталось доработать подзаконные акты, мы получили пресс-конференцию министра здравоохранения через два дня после принятия закона, что в мае в Украину будут поставлены медикаменты по международным закупкам. На сегодняшний день даже документы не доделаны, чтобы они начались, не то что поставлены", - сказал он.

По его мнению, происходит затягивание времени, чтобы "не передать программу международных закупок Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и другим международным гуманитарным инициативам". "Чтобы оставить схемы распыления 4 млрд средств на уровне Министерства здравоохранения... В июле международные организации сделают заявление, что они не успевают поставить (лекарства - УНИАН), а министерство сделает вид: не успели - теперь будем торговаться, как торговались до этого", - сказал Шерембей.

Он подчеркнул, что "единственная задача, которая ставилась перед Министерством здравоохранения, - начать торги до мая". "Сегодня июнь, а они даже документы не доделали и не утвердили. Просто подзаконные акты. Мы в этом видим конкретный коррупционный мотив", - отметил председатель благотворительного фонда и добавил, что в министерстве "завалили международные закупки".

На заседание были приглашены министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили и его первый заместитель Александра Павленко. Как пояснил присутствующий на заседании заместитель министра Виктор Шафранский, Квиташвили по поручению премьер-министра находится в зоне АТО с другими министрами гуманитарного блока для решения неотложных задач.

Шафранский отметил, что сейчас ведется работа по доработке подзаконных актов. "Все эти документы проработаны и переданы на согласование в центральные органы исполнительной власти. Есть график проведения этих согласований. Мы планируем в ближайшее время завершить и получить все согласования от тех центральных органов исполнительной власти, которые привлечены к этому процессу", - сказал он и добавил, что в этом году планируется первый пилотный проект по закупке вакцин через ЮНИСЕФ, а в дальнейшем соответствующая практика будет распространена на другие виды лекарств.

Он также уточнил, что в целом обсуждается возможность сотрудничества с шестью международными организациями.

Кроме того, Шафранский предположил, что на объявление большинства программ государственных закупок можно будет выйти в течение месяца-полутора.