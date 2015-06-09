Минздрав привлек IT-специалистов к созданию электронного реестра пациентов

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский заявляет, что к созданию электронного реестра пациентов привлечены IT-специалисты и западные эксперты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Шафранский отметил, что вопрос создания электронного реестра пациентов находится на контроле министра. По его словам, создание такого прозрачного электронного реестра позволит избежать "тех коррупционных рисков, которые, возможно, существуют".

Заместитель министра отметил, что представители общественности или медицинского сообщества должны иметь доступ к этому реестру "для понимания состояния дел".

"В последние дни проведена неформальная рабочая встреча, на которую мы привлекли специалистов, работающих в сфере IT, привлекли специалистов, работающих в серьезном прозрачном западном фармацевтическом бизнесе, и согласных присоединиться к работе по созданию всеобъемлющего реестра пациентов", - сказал он.

Кроме того, Шафранский отметил, что был разработан план действий для внедрения уже имеющихся на сегодняшний день наработок.

По словам заместителя министра, необходимо собрать сегментарные наработки о различных болезнях и свести их в базу данных. "Доработать этот опыт с привлечением специалистов и IT-специалистов Министерства здравоохранения, чтобы через определенный непродолжительный период выйти на создание всеобъемлющего реестра пациентов, который будет охватывать все основные социально значимые нозологии", - сказал Шафранский.