Раненным в АТО военным могут автоматически предоставлять статус участника боевых действий

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с предложением, чтобы раненные в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие автоматически получали статус участника боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

"Так, статус участника боевых действий нужно предоставлять непосредственно во время выполнения задач в зоне АТО, а не после возвращения. Несправедливым является такое положение дел, когда чиновник возвращается из зоны АТО, проведя там несколько дней, и получает статус участника боевых действий, в то время как большинство бойцов находятся по несколько месяцев на передовой, и этот статус получают только после возвращения из зоны АТО. Сегодня очевидна необходимость ревизии списков участников боевых действий, ведь есть существенная разница между прохождением службы в тыловых районах зоны АТО или на передовой: статус должны получать только непосредственные участники боевых действий. Генеральный штаб выступил с предложением, чтобы раненные в зоне АТО военнослужащие автоматически получали статус участника боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один принципиальный вопрос, который требует немедленного решения, это выплата компенсаций за недополученное военное имущество. Денежная компенсация снимет социальную напряженность, восстановит справедливость и обеспечит равные возможности для всех участников АТО.