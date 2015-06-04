В харьковский госпиталь в течение суток поступили 42 военнослужащих

В Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков) в течение минувших суток поступили 42 военнослужащих.

Об этом УНИАН сообщил медик военного госпиталя.

По его сведениям, среди общего количества бойцов, поступивших в медучреждение, огнестрельные ранения имеют 9 военнослужащих. Остальные – больные, в том числе госпитализированные планово, а также травмированные.

Медик подчеркнул, что бойцы с огнестрельными ранениями привезены со всей линии фронта, а не только из-под Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где вчера боевики перешли в наступление.