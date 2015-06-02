Лучевой центр "Охматдета" может открыться уже через 3 месяца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коваль сказала во время презентации старта кампании «300 жизней ежегодно» по достройке нового корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Она напомнила, что строительство нового корпуса, который включает Центр лучевой терапии, но в целом рассчитан на 23 отделения, началось в 2011 году. Стоимость проекта — 1,8 млрд грн. На сегодняшний день освоено 400 млн грн. В октябре 2013 года государственное финансирование приостановилось. Благодаря решению правительства и группе народных депутатов стало возможным возобновить строительные работы. Коваль напомнила, что принято решение о выделении на строительство нового корпуса в этом году 500 млн грн и о передаче «Охматдета» в сферу управления Министерства здравоохранения.

По словам Коваль, в течение года, когда отсутствовало финансирование, проводилась акция по сбору благотворительных средств на обустройство кровли над Центром лучевой терапии, который является отдельным блоком нового корпуса и открытие которого должно стать первым шагом к созданию в Украине современной системы онкогематологии. В ходе благотворительного проекта «Носишь Y-футболку — строишь «Охматдет» было собрано 280 тыс. грн, чего хватило на достройку кровли над блоком Д, где и будет Центр лучевой терапии.

«Первым будет сдаваться в эксплуатацию блок Д этого корпуса. Три месяца нужно нам, чтобы завершить полностью этот центр, которого еще нет в Украине. Оборудование уже закуплено и ожидает монтажа. То есть три месяца, чтобы полностью его завершить, и врачи зайдут и начнут осваивать технологии и оснащение», - сказала Коваль. При этом весь корпус в целом планируется сдать в эксплуатацию через год, отметила она.

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По словам Коваль, этот центр, кроме того, что будет предоставлять современное лечение украинским детям, станет площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд всей Украины.

В сегодняшнем мероприятии также приняли участие министр здравоохранения Александр Квиташвили, главный врач «Охматдета» Юрий Гладуш и народные депутаты, которые лоббировали выделение средств на достройку нового корпуса.

По словам Квиташвили, в этом году необходимо запустить сразу несколько отделений в новом корпусе. Министр отметил, что на предоставленные 500 млн грн планируется завершить полностью строительство корпуса и начать оснащение новым оборудованием части новых отделений.

«Закончить строительство - это честь нашего правительства и символ перемен в стране в системе здравоохранения. Я хочу всех поздравить с этим рестартом - мы снимаем с паузы проект и начинаем его заново», - сказал Квиташвили.

Он заверил, что возобновление строительства не будет оттягиваться, а он сделает все необходимое, чтобы оно началось в ближайшее время.

В свою очередь народный депутат Олег Ляшко заявил, что имеет информацию от строителей, что финансирование заложено в бюджете «аж на конец года». В связи с этим он пообещал вместе с другими депутатами, которые активно поддерживают реализацию проекта достройки «Охматдета», инициировать в парламенте «переформатирование бюджета», чтобы средства начали поступать для достройки нового корпуса уже в июне-июле.

Относительно представленного проекта «300 жизней ежегодно» Коваль объяснила, что именно такое количество украинских детей ежегодно получает диагноз, который нуждается в пересадке костного мозга. Трети из них необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора, но в Украине такие операции не проводятся. Центр лучевой терапии, который будет открыт в «Охматдете», сможет проводить такие операции. Кроме того, общее количество трансплантаций увеличится в четыре раза. Одна пересадка будет стоить государству от 150 тыс. грн, а для родителей будет бесплатной. Сейчас операции в странах западной Европе по пересадке костного мозга от неродственного донора стоят от 200 тыс. до 550 тыс. евро. Подсчитано, что за последние три года на операции по пересадке костного мозга украинцы потратили за рубежом 90 млн евро.

Во время мероприятия представители общественности смогли ознакомиться с надстроенной кровлей блока Д нового корпуса, где будет размещено отделение детской радиологии.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в пресс-службе Минздрава Украины заявили о решении правительства передать лечебно-диагностический комплекс «Охматдета» в сферу управления Министерства здравоохранения.

С начала достройки комплекса «Охматдет» функции заказчика строительства выполняло госпредприятие «Укрмедпроектстрой», но объект входил в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и реализации инфраструктурных проектов.

Законом «О государственном бюджете Украины на 2015 год» в связи с тем, что Нацагентство уже фактически не существует, расходы на достройку лечебно-диагностического комплекса в сумме 500 млн грн закреплены за Минздравом. При этом возникает необходимость в передаче объекта в сферу управления Министерства здравоохранения, и соответствующее решение приняло правительство. Это фактически разблокировало вопрос достройки.