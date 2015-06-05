В Украине в этом сезоне планируется открыть 228 пляжей и рекреационных зон в Донецкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник отдела санитарного надзора и профилактики инфекционных заболеваний Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Алексей Даниленко.

По его словам, из этих 228 пляжей 175 - морские и 53 - речные.

“По оперативным данным территориальных органов, на 2 июня функционируют только 30 пляжей - 19 на морском побережье и 11 - на речном. Также по состоянию на 2 июня отобрано и исследовано 105 проб. Все они соответствуют нормам законодательства”, - сказал Даниленко.

Он подчеркнул, что когда пляж или зона отдыха на водном объекте соответствуют всем санитарным нормам, СЭС выдает такому объекту санитарный паспорт.

“Советую всем гражданам отдыхать именно на таких пляжах в зонах отдыха. Наличие санитарного паспорта свидетельствует о том, что на пляже есть необходимое количество туалетов, мусорников, кабинок для переодевания. В Киеве из 11 пляжей 9 имеют санитарные паспорта и официально открыты. Другие - “Радуга” и “Тельбин” - в ближайшее время должны получить паспорта. На этих двух пляжах пока устраняются технические проблемы, касающиеся наличия туалетов и фонтанчиков для питьевой воды”, - отметил Даниленко.

По его словам, на территориях, близких к зоне АТО и подконтрольных Украине, проверка пляжей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

“По Донецкой области пока данных нет. Информация собирается. Также пока нет данных по Херсонской области. Первая информация будет на следующей неделе. В Запорожской области запланировано открыть 16 пляжей, а на сегодняшний день работают только два. В Одесской из 20 имеющихся - 19 работают и один не имеет санитарного паспорта, то есть по Одесской области ситуация самая лучшая”, - сказал Даниленко.