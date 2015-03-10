В Украине могут отменить ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз

Соответствующее предложение вынесено на публичное обсуждение на сайте Минэкономразвития.

В частности, министерство предлагает отменить обязательную санитарно-эпидемиологическую экспертизу техники, технологии и оборудования, а также ввоза, реализации и использования сырья, продукции (изделия, оборудование, технологические линии и т.п.) иностранного производства при условии отсутствия данных об их безопасности для здоровья населения.

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Кроме того, будет отменена экспертиза продукции, полуфабрикатов, веществ, материалов и опасных факторов, использование, передача или сбыт которых может причинить вред здоровью людей.

Также в министерстве планируют отменить и экспертизу электромагнитного соответствия.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла предложенный правительством закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция).

За законопроект (№1580) во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, этот законопроект "значительно упрощает регуляторное давление на бизнес, предусматривает упрощение по ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству".

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли в рамках дерегуляции планирует в три этапа сократить количество и функции регулирующих органов, а также дополнительно упразднить 177 лицензий и разрешительных документов.