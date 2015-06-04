В учебном центре Нацгвардии начались сборы офицеров-психологов

В учебном центре Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах под Киевом начались учебно-методические сборы с офицерами-психологами.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью и средствами массовой информации Нацгвардии, в условиях участия силового блока страны в антитеррористической операции резко возросла потребность в квалифицированных психологах, оказывающих своевременную помощь участникам боевых действий. Два дня на военном полигоне будут работать офицеры-психологи и их коллеги из стран Балтии.

Тематика учений - специфика выполнения военнослужащими задач в зоне АТО, особенности практической работы психологов на этапе подготовки военнослужащих к действиям в условиях боевой активности, оказание психологической помощи пострадавшим во время выполнения боевых задач, использование психотренинговых технологий.

Особое внимание участники сборов уделят роли и месту военного капеллана для поддержания должного морально-психологического состояния военнослужащих; содержания и особенностям работы психологов с членами семей.

Результаты и наработки учебно-методических сборов будут использованы для методических разработок с последующей практической отработкой эффективных действий военных психологов.