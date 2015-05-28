В Донецкой области будут работать мобильные группы психологов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции рассказала руководить проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова Дарья Касьянова.

По ее словам, Гуманитарный штаб Рината Ахметова запускает новый проект «Мобильные группы психологов».

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"На территории Донбасса будут работать пять мобильных групп, в каждой по 4 психолога: 3 детских и 1 универсальный - для родителей, учителей, соц. работников. Мобильные группы психологов приступят к работе уже в июне. Они будут приезжать в те населенные пункты, где существует необходимость в оказании психологической помощи мирному населению в результате боевых действий. Задача проекта – диагностировать максимальное количество детей Донбасса и тем, кому это действительно необходимо, – оказать психологическую помощь", - сказала Касьянова.

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Она уточнила, что география проекта города и населенные пункты, где психологическая помощь для мирного населения особо востребована, в частности, это города на линии соприкосновения.

"Также мобильные группы будут работать по запросу от школ, больниц, детских лагерей в Донецкой области. В состав мобильных групп войдут специалисты, которые с ноября 2014 года по май 2015 года проходили обучение, инициированное Гуманитарным штабом, по курсу "Травма войны", - отметила Касьянова.

Эксперт подчеркнула, что в фокусе нового проекта – дети. «Практически 60 % детей, которым Гуманитарный штаб Ахметова уже оказал первую психологическую помощь, имеют признаки травматизации. Более 40 % – испытывают социальную и эмоциональную депривацию. То есть родители так заняты проблемами выживания, что не дают своим детям любовь и заботу в должном объеме. Еще 15 % детей имеют признаки посттравматического синдрома. Они плохо спят, напуганы, в некоторых случаях агрессивны»,– сказала Касьянова.

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Всего с начала работы Психологической службы Штаба Рината Ахметова около 14 тысяч детей, как находящихся в зоне АТО, так и переселенцев, получили первичную психологическую помощь от Штаба Рината Ахметова. 6 тысяч детейрегулярно посещают групповые и индивидуальные занятия.