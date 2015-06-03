Солнечный удар: как оказать первую помощь

Наконец-то пришла пора отпусков, моря и солнца. Мы так долго ждали этого тепла, что теперь можем в спешке забыть о самом главном - здоровье. Конечно, солнечные ванны и холодное море - это прекрасно, но в теплой неге очень просто не уследить за временем и получить солнечный удар.

Симптомы солнечного удара:

Усталость и вялость, боли в теле.

Головная боль, головокружение, шум в ушах.

Сильная жажда и потоотделение (или его полное отсутствие при тяжелом случае).

Тошнота и рвота.

Расстройства дыхания, судороги и галлюцинации.

Если хотя бы несколько пунктов совпадают, нужно действовать немедленно, иначе последствия могут быть плачевными, вплоть до летального исхода. Старайся не теряться и не совершать необдуманных действий, чтобы не навредить больному.

Как оказать первую помощь при солнечном ударе:

Аккуратно положить пострадавшего в прохладное темное место, которое проветривается.

Если что-то из одежды мешает человеку получать кислород, устранить это (ослабить ремень, снять обувь и т. д.).Вызвать врача или скорую помощь.

Определи пульс и наличие дыхания. Если их почти нет, сделай сердечно-легочную реанимацию (если умеешь).

Смочи салфетку или полотенце и положи больному на голову, шею и в паховую область. Не пытайся погрузить его в водоем или ванную с холодной водой.

Если пострадавший не приходит в себя уже более 3-5 минут, перевернуть его на бок и зафиксировать в таком положении.

При судорогах и галлюцинациях уберечь человека от травм.

Напоить прохладной водой, если больной пришел в сознание.

Береги себя и отличного тебе отдыха!