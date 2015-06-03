В Крым пытались незаконно провезти 38 тыс таблеток димедрола

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПСУ, примерно в 18.00 2 июня в контрольный пункт въезда/выезда «Чаплынка» Херсонского пограничного отряда прибыл легковой автомобиль марки «Daewoo Lanos» под управлением гражданина Украины, который следовал в АР Крым.

В ходе проведения осмотра транспортного средства, в обшивке багажника пограничники выявили спрятанный медицинский препарат «Димедрол» отечественного производства в количестве 38 тыс. таблеток.

В действиях водителя усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 309 ККУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных средств или их аналогов без цели сбыта).

Медицинские препараты изъяты, водитель вместе с транспортным средством переданы представителям МВД для принятия правового решения.