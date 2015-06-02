Кабмин утвердил объемы лекарств, освобожденных от НДС на период проведения АТО

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №544-р от 27 мая 2015 года, опубликованным на сайте Кабмина.

Согласно распоряжению, от уплаты НДС освобождаются медизделия и лекарства, которые используются медицинскими учреждениями или участниками АТО при оказании помощи пострадавшим. В перечень входят 5 наименований лекарственных средств и 8 медизделий.

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Как сообщал УНИАН, 19 марта этого года Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок осуществления государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий, а также устанавливающий упрощенный порядок государственной регистрации этих лекарственных средств. В частности, предусмотрен механизм привлечения к таким закупкам специализированных международных организаций.