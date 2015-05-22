Кабмин на следующем заседании рассмотрит законопроекты по реформированию здравоохранения

Кабинет министров на следующем заседании рассмотрит пакет законопроектов по реформированию системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

В частности, по его словам, «на следующем заседании Кабмина весь пакет, который был завершен буквально вчера после консультаций с представителями Всемирного банка», будет рассмотрен.

Квиташвили отметил, что Всемирный банк, который ведет консультации с МВФ, поддерживает эти законопроекты. «У нас все готово и на следующее заседание Кабмина мы выносим (эти законопроекты) и сразу будем выносить их на рассмотрение парламента», - подчеркнул Квиташвили.