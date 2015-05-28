Дети и война на Донбассе

Цель мероприятия: обсудить ситуация по оказанию психологической помощи в Украине, поделиться опытом и показать результаты работы психологов-волонтеров Гуманитарного штаба, прошедших курс «Травма войны», в работе с детьми, которые столкнулись с психологическими проблемами. По итогам круглого стола обратиться в Министерство образования и науки с предложением лицензировать программу «Дети и война» для последующего обучения психологов школьных учебных заведений.

Среди участников круглого стола:

- Семен Глузман, психиатр, президент Ассоциации психиатров Украины, член Гуманитарного совета при Президенте Украины, член Нацсовета Гуманитарного штаба

- Николай Кулеба, Уполномоченный Президента Украины по правам детей

- Дарья Касьянова, руководитель проектов «Сиротству – нет!» и «Психологическая помощь детям» Гуманитарного штаба Рината Ахметова

- Наталья Подоляк, детский психотерапевт, тренер курса «Травма войны»

- Марина Сорокина, психолог-волонтер Гуманитарного штаба Ахметова, ученица курса «Травма войны», работает в Киевском центре психологической помощи

- Назо Библая, психолог-волонтер Гуманитарного штаба Ахметова, ученица курса «Травма войны»

- Галина Скипальская, директор представительства международной организации HealthRight International («Право на здоровье» в Украине)

- Владимир Вовк, зам. директора департамента по усыновлению и защите прав детей Министерства социальной политики Украины

- Валентина Михайленко, представитель Уолномоченного по правам человека

- Татьяна Носач, директор Центра матери и ребенка в Донецке, ученица курса «Травма войны»

- представители Министерства образования и науки Украины

Основные вопросы, которые будут подниматься во время круглого стола:

- Современная ситуация по оказанию психологической помощи в Украине: кто занимается их обучением, сколько психологов готовы работать с травмой войны, итоги обучения психологов по курсу «Травма войны» Гуманитарного штаба Ахметова (доклад С.Глузман);

- Положение детей в зоне АТО: социально-психологический аспект (доклад Н.Кулеба);

- Опробирование программы «Дети и война», ее результаты на сегодняшний день и востребованность (доклад Н.Подоляк);

- Опыт и методики работы с детьми-переселенцами и детьми, проживающими в зоне АТО, использование знаний, полученных на курсе «Травма войны» (доклад М.Сорокиной, Н.Библая, Т. Носач);

- Востребованность проектов Гуманитарного штаба по оказанию психологической помощи в Украине и работа Министерства социальной политики в этом направлении;

- Необходимость принятия сертифицированной программы по работе с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) в Украине и рекомендация Министерства образования и науки Украины по использованию программу «Дети и война» в школьных учреждениях.

Уже год продолжаются военные события на востоке Украины, что повлекло за собой массовые психологические расстройства у детей и их родителей. Чтобы облегчить ситуацию и вовремя ликвидировать возможные последствия психологических травм, полученных детьми Донбасса в результате боевых действий в зоне АТО, Гуманитарный штаб Рината Ахметова развернул программу психологической помощи детям, в рамках которой с ноября 2014 года по май 2015 года проходила подготовка кризисных психологов курса «Травма войны».

Для участия были отобраны 250 лучших специалистов со всей Украины, которые уже имеют диплом психолога. Обучение проходило бесплатно. Работу тренеров оплачивал Гуманитарный штаб. На момент запуска это был единственный в Украине проект, направленный на подготовку специалистов, работающих с травмой войны, и восстановление психологического состояния переселенцев из Донбасса и жителей зоны АТО. Проект Штаба уникален своей масштабностью и подбором тренеров. Среди преподавателей курса - президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, создатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская, израильский специалист по работе с психотравмой Александр Гершанов, профессор Международного университета «Дубна» Александр Венгер, основатель Украинского института КПТ Олег Романчук.

С марта 2015 года в Киеве, Мариуполе, Донецке и Днепропетровске работают Центры психологической поддержки. Штаб не раз говорил о том, что война затронула в первую очередь детские души. На сегодняшний день это проблема всего цивилизованного украинского общества, всех небезразличных людей.

Всего с начала работы Психологической службы Штаба Рината Ахметова более 13 тысяч детей разных возрастов и 2000 взрослых, как находящихся в зоне АТО, так и переселенцев в Мариуполе, Киеве, Днепропетровске, Славянске и других городах, уже получили психологическую помощь от специалистов Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В завершение мероприятия пройдет вручение сертификатов психологам, которые прошли обучение по курсу «Травма войны».

Место проведения: г. Киев, ул. Жилянская,75 (академия ДТЭК, 12 этаж).

Начало круглого стола: 13.00. Вручение сертификатов: 15.00

Необходима предварительная аккредитация по телефону: 050 347 06 48.