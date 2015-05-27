5 упражнений для сжигания жира

Упражнение 1. Приседания + наклоны в сторону.

Встаньте, ноги на ширине плеч, руки за головой, локти в сторону. Сделайте приседание, встав наклонитесь вправо. Снова приседание и наклон влево. Чередуйте приседания с наклонами в течении 30 сек.

Упражнение 2. Лодка + отжимания.

Лягте на пол на живот, вытяните руки и ноги вверх и задержитесь в таком положении на 1 счет. Затем сразу же сделайте отжимание и вернитесь к упражнению лодка. Чередуйте движения в течении 30 секунд.

Упражнение 3. Выпады + подъем согнутой ноги.

Встаньте, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Правой ногой сделайте выпад назад. Затем поднимите эту же согнутую ногу так высоко к груди как сможете, можно даже подпрыгнуть. Чередуйте движения по 15 секунд на каждую ногу.

Упражнение 4. Ножницы вверх-вниз.

Лягте на пол поднимите ноги под углом 90 градусов и выполняйте упражнение ножницы (одна нога вниз, одна вверх) на протяжении 30 секунд.

Упражнение 5. Стол.

Станьте на руки и ноги так, чтобы поза напоминала стол. Поднимите бедра, колени согнуты. Согните локти и коснитесь ягодицами пола. Затем выпрямите руки и коснитесь левой ноги правой рукой. Вернитесь в исходное положение и повторите для другой ноги. Повторяйте упражнение 30 секунд.