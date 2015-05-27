Более 13 тысяч детей с травмой войны получили поддержку Штаба Ахметова

Специалисты психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова продолжают работу с детьми из Донбасса, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. На сегодняшний день более 13 тысяч детей разных возрастов прошли занятия. Индивидуальные консультации и групповые занятия с психологами проходят как в городах зоны АТО, таки на подконтрольных Украине территориях, где есть переселенцы. Занятия проходят в школах и на базах для переселенцев, а в Киеве, Донецке, Мариуполе и Днепропетровске работают Центры психологической поддержки. Индивидуальные консультации получают и детки, которые получили ранения в ходе боевых действий.

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«Основная задача – это провести диагностику, выявить деток, которым необходима психологическая помощь, и собрать их в группы для работы в нашем Центре на Донбасс-Арене. Мы раздаем буклеты, всевозможные материалы для того, чтобы работать не только с детками, но еще и с их родителями, а также с педагогическими коллективами».

Читайте такжеТравля ровесников очень опасна для детей - психологиДети, ставшие свидетелями обстрелов, во время занятий рисуют подвалы, взрывы, разрушенные дома, людей с оружием, военную технику. Бывают случаи, когда дети плачут, рассказывая свои истории. Но, несмотря на условия и перенесенные травмирующие события, дети излучают позитив и готовность к взаимодействию.

Светлана, мама третьеклассника из Донецкой области, с которым занимаются психологи Штаба

«Нам во время обстрелов пришлось бегать в гараж, и днем, и ночью – там есть укрытие. У меня ребенок до сих пор периодически по ночам плачет, вспоминая летящие снаряды. Мне во время занятий психолог Штаба Рината Ахметова дал очень хорошие советы как можно этот страх победить. Это работает, и это очень важно».

Гуманитарный штаб Рината Ахметова приглашает в Центры по оказанию психологической помощи детей и их родителей из Донецкой и Луганской областей. Теперь в Киеве, Мариуполе, Донецке и Днепропетровской области можно посетить групповые или индивидуальные занятия с психологами.

Киевский Центр психологической помощи

ул. Жилянская 75, 12-й этаж, предварительная запись по телефону 044-502-52-17 или по электронной почте isynelnyk@fdu.org.ua.

Донецкий Центр психологической помощи

ул. Челюскинцев 189-Е, Донбасс-Арена, восточная рецепция, предварительная запись по телефону 099-907-70-04 или по электронной почте psychological-help@i.ua

Мариупольский Центр психологической помощи

ул. Б. Хмельницкого 24-а, предварительная запись по телефону 099-907-70-04 или по электронной почте psychological-help@i.ua.

Днепропетровский Центр психологической помощи

Днепропетровская область, пгт. Юбилейный, ул. Совхозная, 66, предварительная запись по телефонам 096-790-76-34 или 066-312-64-70.

Вы также можете задать анонимный вопрос психологу по электронной почте psychological-help@i.ua.