Комиссия Минздрава направила на лечение за границу 17 больных граждан

Комиссия Министерства здравоохранения Украины направила на лечение за границу 17 больных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец.

По его словам, вчера, 25 мая, на заседании комиссии Минздрава по направлению граждан на лечение за границу было рассмотрено 73 дела больных (из них 35 детей).

«По результатам заседания было принято решение об оплате лечения за рубежом 17 человек, из них восемь детей на общую сумму 45 млн грн. Комиссия также приняла решение оставить на учете 37 дел в отношении больных, средств на лечение которых пока нет. Это около 148 млн грн. Средняя стоимость лечения, учитывая девальвацию гривни, составляет 4 млн грн», - сказал Перегинец.

Он отметил, что на лечение в зарубежные клиники направляются граждане, которые не могут получить необходимую медицинскую помощь в Украине из-за отсутствия специалистов, законодательных препятствий и тому подобное.

«В зарубежные клиники в основном направляются пациенты с онкогематологическими, онкологическими, нейрохирургическими, кардиохирургическими заболеваниями и врожденными аномалиями развития в случае невозможности оказания помощи в учреждениях здравоохранения Украины», - подчеркнул Перегинец.

Также заместитель министра информировал, что законом о госбюджете Украины на 2015 год с учетом внесенных изменений Минздраву предусмотрены расходы по программе: «Лечение граждан за рубежом» на сумму 203 948 9 тыс. грн.

«В этом году сумма увеличена по сравнению с прошлым годом. В 2014 году из государственного бюджета на лечение за рубежом было выделено около 52 млн грн. Почти 24 млн грн было потрачено на лечение тяжелобольных детей», - сказал Перегинец.