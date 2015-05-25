За минувшие сутки 5 украинских военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, пятеро бойцов получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения. Наибольшие потери силы АТО понесли в Широкино», - отметил он.