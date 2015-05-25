За минувшие сутки 5 украинских военнослужащих получили ранения
15:11, 25 мая 2015Страна
4
Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве
За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения / Фото: УНИАН
За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, пятеро бойцов получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения. Наибольшие потери силы АТО понесли в Широкино», - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter