Ромашковый чай спасает женщин от преждевременной смерти

Ромашка - одно из наиболее широко используемых во всем мире лекарственных растений. Она помогает при различных заболеваниях. В исследовании специалистов из Университета Техаса приняли участие 1677 иммигрантов из Мексики. Специалисты наблюдали за участниками в течение 7 лет, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

14% добровольцев любили пить ромашковый чай. Исследование показало, что потребление ромашкового чая на 29% снижало риск смерти по любым причинам среди женщин. Среди мужчин такого эффекта, к сожалению, не наблюдалось. Причина этого неизвестна, хотя женщины в целом пили ромашковый чай чаще, чем мужчины. Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая состояние здоровья и образ жизни участников.

Исследователи пока не знают, почему ромашка так полезна для женщин. Однако недавние исследования показали, что она снижает уровень сахара в крови, помогает при расстройствах желудка, тревожных расстройствах и осложнениях сахарного диабета. Кроме того, ромашка обладает антиоксидантными, антибактериальными, противовоспалительными, антитромбоцитарными свойствами и снижает уровень холестерина.