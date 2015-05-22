«Мобильные» волонтеры Штаба Ахметова расширяют географию: продукты на дом получили пенсионеры Енакиево

На текущей неделе мобильные группы волонтеров Гуманитарного штаба Рината Ахметова впервые начали доставлять продуктовые наборы на дом пенсионерам и инвалидам в Енакиево. Первой доставкой было охвачено 27 человек в нескольких районах города и близлежащих поселках. сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

«По поручению Рината Ахметова Гуманитарный штаб старается расширить территорию покрытия адресными доставками нашей помощи, чтобы обеспечить гуманитарной помощью тех граждан, льготных категорий, которые в ней остро нуждаются: инвалиды, очень пожилые пенсионеры. Они остаются в очень сложном положении, практически без питания и возможности выжить в эти дни.

Новой точкой, где наши мобильные группы волонтеров смогли доставить помощь на дом, стал город Енакиево и поселки в составе города: Ольховатка, Юнокоммунаровск.

Продуктовые и подарочные наборы ко Дню Победы получили 27 человек, которые обратились на «горячую линию» Штаба, и оставили свои заявки. Мы понимаем и чувствуем, как важна для этих людей наша помощь, и делаем все для того, чтобы наши земляки смогли ее получить», – рассказала координатор мобильных групп волонтеров Гуманитарного штаба Анжела Сурмава.

Всего за 7 месяцев работы мобильные группы волонтеров Штаба Рината Ахметова адресно доставили более 11 тысяч наборов выживания для инвалидов и пожилых людей. Это самые незащищенные категории мирных жителей, которые остались без соцвыплат, поддержки родных, и по состоянию здоровья не могут выходить на улицу, а тем более – добраться до пунктов выдачи помощи от Штаба в своем городе.

Кто может получить продукты на дом от Штаба Рината Ахметова?

Адресно продукты от Штаба Рината Ахметова получают пожилые и тяжелобольные жители Донецка, Макеевки, Ханженково, Харцызска, Енакиево, Ждановки, Снежного, Шахтерска, Тореза, которые относятся к следующим льготным категориям:

одинокие инвалиды I и II групп, которые не могут самостоятельно передвигаться;

одинокие тяжело больные люди, перенесшие оперативные вмешательства или сложные хронические заболевания, имеющие документальное подтверждение;

одинокие пенсионеры старше 60 лет, которые не могут самостоятельно передвигаться

Для того чтобы получить продуктовый набор от Штаба Рината Ахметова на дом необходимо:

Оставить заявку на горячую линию Штаба Рината Ахметова 0800 509 001.

В заявке необходимо указать следующие данные:

ФИО;

год рождения;

льготную категорию (подтвержденную документально);

домашний адрес;

номер телефона для связи;

серию и номер паспорта.

Набор выживания выдается один раз в пять недель лично в руки заявителю при наличии оригиналов паспорта и документов, подтверждающих льготную категорию.