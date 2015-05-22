23 мая в Донецк отправится 6-я автоколонна 19-го Гуманитарного Рейса Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 23 мая, в субботу, из Днепропетровска в Донецк отправится шестая в мае автоколонна 19-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова с продуктами для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях.

32 большегрузных автомобиля доставят в логистический центр Штаба на стадионе «Донбасс Арена» 640 тонн продуктов.

Из сахара, крупы, гороха, муки, овсяных хлопьев, макарон, масла подсолнечного, сгущенного молока, соли, консервов из сардин, паштета будут сформированы 85 тысяч обновленных наборов выживания для мирного взрослого населения.

На текущей неделе Гуманитарный штаб планирует отправить в Донецк продукты для формирования 135 тысяч взрослых и 13,5 тысяч детских продуктовых наборов. Для этого 20 мая уже была отправлена одна автоколонна с 50 тысячами наборов выживания для взрослых и 13,5 тысячами детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях.

Всего в мае планируется доставить продукты для формирования 350 тысяч наборов выживания для взрослых и 42 тысяч детских наборов для мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.