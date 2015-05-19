Депутаты требуют отчета министра здравоохранения в ВР

Сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь требует отчета министра здравоохранения в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бондарь заявил в ходе выступления в парламенте.

«Мы требуем отчета министра здравоохранения по поводу той политики, которая сегодня происходит в сфере здравоохранения. Развал происходит, ничего не меняется», - сказал он.

Кроме того, Бондарь заявил о необходимости рассмотрения закона о парламентской оппозиции.