Национальный институт рака получил гуманитарную помощь

Как сообщили УНИАН в МОЗ, президент Словакии Андрей Киска в ходе визита в Украину передал сертификаты, общей суммой 100 тысяч евро на гуманитарную помощь для отделения детской онкологии Национального института рака.

Торжественная церемония передачи «гуманитарных сертификатов» состоялась в отделении детской онкологии. Вместе с сертификатами Президент Словакии передал слова поддержки от таких же родителей больных детей своей страны: «Не переставайте бороться, потому что мы боремся».

За полученные средства отделения детской онкологии планирует закупить инфузоматы. Остальные средства будут использованы для обеспечения медицинских нужд, прежде всего, жителей и временно перемещенных лиц Луганской области.