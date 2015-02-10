Украинцам нужно овладеть навыками тактической медицины - военный врач

"Тактическая медицина, которая пришла в Украину и пишется кровью наших бойцов, является очень важной. Овладение навыками тактической медицины является очень важным. Это первый уровень. Второй уровень - это бойцы-спасатели. Это более осведомленные и практически обученные бойцы, но это не медики, это домедицинская помощь", - сказал Стеблюк в эфире Еспресо.TV.

Он подчеркнул, что этим нужно овладеть каждому, тем более, что инструкторы НАТО 10 месяцев назад начали проводить обучение.

"Этот процесс начался в мае, когда впервые с помощью "Мирового конгресса украинцев" Ульяна Супрун (представитель этого конгресса) привезла первых инструкторов из стран НАТО и с мая начали проводить обучение. Потом появились еще много разных инструкторских групп, но они все работают по стандарту TC3 - то есть помощь под огнем на поле боя", - подчеркнул военный врач.