За сутки на Донбассе ранены десять военнослужащих

За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих не было, 10 бойцов получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины вследствие боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было, 10 бойцов получили ранения.